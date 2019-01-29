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Bakary Kone, Arsenal Tula'da
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BAKARY KONE, ARSENAL TULA'DA

Bakary Kone, Arsenal Tula'da

MKE Ankaragücü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Bakary Kone, Rusya Ligi ekiplerinden Arsenal Tula'ya transfer oldu.

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MKE Ankaragücü ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Bakary Kone, Rusya Ligi ekiplerinden Arsenal Tula'ya transfer oldu.

Ankaragücü'nün sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı ancak sonra geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli kulüple sözleşmesini tek taraflı fesheden Bakary Kone, Rus ekiplerinden Arsenal Tula ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçen Burkina Fasolu futbolcu kendisini 1.5 yıllığına Rus ekibine bağlayan sözleşmeye imza attı. 

Sezon başında takıma dahil edilen 30 yaşındaki savunmacı, Ankaragücü formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta forma giyerken, bu maçlarda 2 sarı, 1 de kırmızı kart gördü. 
 
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