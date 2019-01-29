Ankaragücü - Alanyaspor maçının ardından

İLİŞKİLİ HABER Ankaragücü, Eryaman'da da hüsranı yaşattı!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan ve Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 2-0 yendiği mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundular.



Mustafa Kaplan, Eryaman Stadı'nın açılış maçında stadı dolduran taraftarların desteğinden dolayı memnun olduğunu, yenilgiden dolayı ise mutsuz olduğunu belirtti. Kaplan, 'Maçı kaybettiğimiz için son derece üzgünüz. Stada gelen tüm taraftarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Maçın başında yediğimiz penaltı golünden sonra üretkenliğimiz düştü. Kubilay'ı aldık golü arzu ediyorduk yaptığımız hata sonucu ikinci golü yedik. Biz büyük bir camiayız, bu zor şartlarda elimizi taşın altına koyduk. Önemli olan camiamıza sahip çıkmak. Gerekirse Ankaragücü'nün önünü açarız. Taraftarımız İsmail Kartal adına bağırdı, ben İsmail hocayı emeklerinden dolayı kutluyorum. Başkanla oturup konuşuruz, ayrılmamız gerekiyorsa ayrılırız. Ankaragücü camiasına hizmet için buradayız. Transfer için Ankara'ya gelen oyuncular var. Sezon başı alınan oyuncularda sakatlıklar meydana gelince transfere ihtiyacımız vardı. Elimizdeki en iyi on biri sahaya sürdük ama üretkenliğimiz yoktu' ifadelerini kullandı.



El Kabir ile ilgili açıklamada bulunan Kaplan, şunları kaydetti: 'Hafta içi kendisiyle görüştüm. Antalyaspor maçına hazır olmasını istedim. Kendisi de bana idmanlara çıkma isteğinde bulundu. 'İdmanlara çıkabilirsin fakat takımdan özür dilemen gerekir' dedim, o ise, kimseden özür dilemem' cevabını verdi bana.'



YALÇIN: 'ZOR BİR MÜCADELE OLDU VE KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ '



Sergen Yalçın ise şu ifadeleri kullandı: 'Gerçekten zor bir mücadele oldu ve kazandığımız için mutluyuz. Oyuncularımız bu süreçte, fiziksel ve mental olarak sıkıntı yaşadı. Bu sebeple kazanmak takımı motive ediyor. Bu galibiyet sayesinde, puan cetvelinde kendimizi birazcık yukarıya atmış olmaktan dolayı memnunuz. Ankaragücü önemli bir camia, inşallah kısa sürede toparlarlar. Ayrıca yeni stat bence çok güzel, Avrupa'daki statları andırıyor. Bu tür statlarda taraftar faktörü çok önemli. Ben, Ankaragücü taraftarının görevini layıkıyla yerine getirdiğini düşünüyorum. Son 5 maçımız çok zorluydu, bu süreçte belki kazanamadık ama kaybetmedik.'



Ceyhun Gülselam'ın performansına da değinen Yalçın, son iki haftadır Gülselam'ın çok iyi oynadığını ve bu sebeple son derece memnun olduğunu vurguladı.