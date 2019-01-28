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Fenerbahçe 3 - Evkur Y.Malatyaspor 2
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FENERBAHÇE 3 - EVKUR Y.MALATYASPOR 2

Fenerbahçe 3 - Evkur Y.Malatyaspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

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Fenerbahçe 3 - Evkur Y.Malatyaspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Fenerbahçe ile Evkur Y.Malatyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazandı.

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Mauricio Isla, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar, Andre Ayew (80' Elif Elmas), Mehmet Topal, Nabil Dirar, Mehmet Ekici (84' Mathieu Valbuena), Yassine Benzia (66' Victor Moses), Roberto Soldado

Teknik Direktör:

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Erkan Kaş, Arturo Mina, Robin Yalçın, Issam Chebake, Mitchell Donald, Adem Büyük (46' Thievy Bifouma), Murat Yıldırım, Danijel Aleksic (67' Ahmed Ildiz), Guilherme Marques, Ömer Şişmanoğlu (78' Michael Pereira)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 2: Mehmet Ekici (Fenerbahçe), DK 28: Arturo Mina (Evkur Y.Malatyaspor), DK 31: Mehmet Ekici (Fenerbahçe), DK 45: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor), DK 86: Mehmet Topal (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 5: Adem Büyük (Evkur Y.Malatyaspor), DK 22: Roberto Soldado (Fenerbahçe), DK 22: Guilherme Marques (Evkur Y.Malatyaspor), DK 35: Mehmet Topal (Fenerbahçe), DK 45: Erkan Kaş (Evkur Y.Malatyaspor), DK 45: Mehmet Ekici (Fenerbahçe), DK 51: Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), DK 60: Sadık Çiftpınar (Fenerbahçe), DK 90: Victor Moses (Fenerbahçe)

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