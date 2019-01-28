Ankaragücü, Eryaman'da da hüsranı yaşattı!

MKE Ankaragücü 0 - Alanyaspor 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında MKE Ankaragücü ile Alanyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.
MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Mehmet Sak, Alihan Kubalas, Ricardo Faty (74' Alessio Cerci), Sedat Ağçay (54' Kubilay Kanatsızkuş), Kenan Özer (89' Nduka Ozokwo), Brice Dja Djedje, Thibault Moulin, İlhan Parlak
Teknik Direktör:
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Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Cenk Ahmet Alkılıç (90' Baiano), Merih Demiral, Djalma Campos (90' Ozan Tufan), Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Lucas Villafanez (71' Welinton Silva), Junior Fernandes, Papiss Cisse
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 7: Djalma Campos (Alanyaspor), DK 55: Papiss Cisse (Alanyaspor)
Sarı Kartlar: DK 5: Erdem Özgenç (MKE Ankaragücü), DK 11: Kenan Özer (MKE Ankaragücü), DK 46: Brice Dja Djedje (MKE Ankaragücü), DK 51: Merih Demiral (Alanyaspor), DK 86: Thibault Moulin (MKE Ankaragücü), DK 87: Yalçın Ayhan (MKE Ankaragücü)
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