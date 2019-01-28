M.Başakşehir 2 - Kasımpaşa 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında M.Başakşehir ile Kasımpaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 2-0 kazandı.
M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Marcio Mossoro (80' Stefano Napoleoni), Emre Belözoğlu, Arda Turan (73' Eljero Elia), Edin Visca, İrfan Can Kahveci (68' Soner Aydoğdu), Robinho
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Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau (85' Özgür Çek), Strahil Popov, Loret Sadiku, Syam Ben Youssef, Bengali Koita, David Pavelka, Haris Hajradinovic (46' Tobias Heintz), Trezeguet, Tarkan Serbest, Samuel Eduok (85' Azad Toptik)
Teknik Direktör:
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Goller: DK 42: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 84: Eljero Elia (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 43: Edin Visca (M.Başakşehir), DK 90: Alexandu Epureanu (M.Başakşehir)
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