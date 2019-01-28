Adanaspor 1 - Ümraniyespor 2
Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Adanaspor ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 2-1 kazandı.
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Göksu Alhas, Onur Akbay, Özkan Taştemur (82' Andaç Güleryüz), İhsan Uğur Göktaş, Doğanay Kılıç, Gökhan Sazdağı, Moussa Bagayoko, Claudiu Bumba (71' Anıl Taşdemir), Ahmet Dereli, Eren Keleş (59' Famoussa Kone)
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Tarık Tekdal, Alaaddin Okumuş, Yasir Subaşı, Recep Aydın, Levy Madinda (60' Serkan Göksu), Muhammed Gönülaçar, Emircan Altıntaş, Andreas Vasilogiannis (73' Bahadır Taşdelen), Leandrinho (81' Atabey Çiçek)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 21: Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor), DK 80: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), DK 87: Ahmet Dereli (Adanaspor)
Sarı Kartlar: DK 32: Gökhan Sazdağı (Adanaspor), DK 39: Tarık Tekdal (Ümraniyespor), DK 57: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), DK 77: Ahmet Dereli (Adanaspor), DK 77: Onur Akbay (Adanaspor), DK 78: Leandrinho (Ümraniyespor)
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