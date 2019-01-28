K Karabükspor 0 - Hatayspor 2
Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında K Karabükspor ile Hatayspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 2-0 kazandı.
K Karabükspor: Furkan Kaçar, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Ali Kemal Yılmaz (67' Abdullah Sezgin), Fatih Tultak, Emre Eser, Cihan Aydın, Hüseyin Topbaş (61' Arif Bostancı), Yusuf Akbulut, Batuhan Kurt (85' Berk Kervankıran), Ahmet Karadayı
Teknik Direktör:
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Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Soner Örnek, Sadi Karaduman, Murat Paluli, Caner Hüseyin Bağ (90' Hamidou Maiga), Sadio Diallo, Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (78' Dmytro Korkishko), Hamza Gür (63' Mirkan Aydın)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 15: Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor), DK 84: Dmytro Korkishko (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 15: Kubilay Sönmez (Hatayspor), DK 24: Cihan Aydın (K Karabükspor), DK 70: Soner Örnek (Hatayspor), DK 73: Mirkan Aydın (Hatayspor), DK 75: Yusuf Akbulut (K Karabükspor), DK 90: Hamidou Maiga (Hatayspor)
Kırmızı Kartlar: DK 49: Cihan Aydın (K Karabükspor), DK 79: Yusuf Akbulut (K Karabükspor), DK 86: Ahmet Karadayı (K Karabükspor)
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