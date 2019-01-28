Fenerbahçeli Roman Neustadter, "Ligde kalacağımıza inanıyorum" dedi. Alman basınına konuşan Rus futbolcu, hayalinin Bundesliga'ya dönmek olduğunu ifade etti.

Fenerbahçeli Neustadter, takımdaki kötü gidişi, Alman basınına değerlendirdi.

Ligdeki konumlarının çok kötü olduğunu hatırlatan Rus stoper, “Kimse böyle bir tabloyu beklemiyordu. Bu konu ne yazık ki bizi çok yaralıyor. Ligde kalacağımıza yüzde yüz eminim” dedi.

"Hayalim Bundesliga'ya dönmek"

Türkiye ile Avrupa liglerinin birbirinden çok farklı olduğunu söyleyen Neustadter, buraya gelen futbolcuların ligdeki hararetli ortama alışmasının da zor olduğunu belirtti.

Almanya'da Mainz, Mönchengladbach ve Schalke 04 formaları giyen 30 yaşındaki stoper, “Bir gün tekrar Bundesliga’da oynamayı hayal ediyorum. Hangi takım olduğu önemli değil, her şeye açığım” ifadelerini kullandı.