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Trabzonspor’un Ankaragücü maçı biletleri satışa sunuldu
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TRABZONSPOR’UN ANKARAGÜCÜ MAÇI BİLETLERİ SATIŞA SUNULDU

Trabzonspor’un Ankaragücü maçı biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

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Trabzonspor’un Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

2 Şubat Cumartesi günü Medical Park Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak olan mücadelenin bilet fiyatları şöyle:

Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL, Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL, Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL, Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL, Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL, Kategori 1 (Batı 1) 55 TL, VIP Silver 120 TL, VIP Gold 150 TL, Platinum A-C Blok 240 TL, Platinum B Blok 270 TL, Misafir Tribünü: 25 TL.
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