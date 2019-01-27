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Korkmaz: "Pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik"
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KORKMAZ: "POZİSYONLAR BULDUK ANCAK DEĞERLENDİREMEDİK"

Korkmaz: "Pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik"

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 yenilen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, rakiplerini galibiyetinden dolayı tebrik etti.

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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor'a 2-0 yenilen Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, rakiplerini galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Oyunun ilk yarısında kötü oynadıklarını ancak ikinci yarıda biraz toparlandıklarını aktaran Korkmaz, "İkinci yarıda pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik. En büyük sıkıntımız sakatlığı bulunan oyuncularımızın fazla oluşu. Cezalı ve giden oyuncularımız da var. Bu oyun planımızı da etkiledi. İleriki haftalarda daha iyi olacağımızı ümit ediyorum. Konyaspor'u tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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