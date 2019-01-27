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Demir Grup Sivasspor 1 - Trabzonspor 1
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DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 - TRABZONSPOR 1

Demir Grup Sivasspor 1 - Trabzonspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Demir Grup Sivasspor 1 - Trabzonspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Trabzonspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Douglas, Delvin Ndinga, Hakan Arslan, Sergiy Rybalka, Muhammet Demir (69' Arouna Kone), Emre Kılınç (86' Paul Papp), Fousseni Diabate (80' Gabriel Torje)

Teknik Direktör:

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Zargo Toure, Filip Novak, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür (68' Batuhan Artarslan), Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 73: Arouna Kone (Demir Grup Sivasspor), DK 75: Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)

Sarı Kart: DK 74: Hugo Rodallega (Trabzonspor)

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