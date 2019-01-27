﻿
Balıkesirspor Baltok 3 - Eskişehirspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

BALIKESİRSPOR BALTOK 3 - ESKİŞEHİRSPOR 1

Balıkesirspor Baltok 3 - Eskişehirspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.

202 Okunma

Balıkesirspor Baltok 3 - Eskişehirspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.

Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Nizamettin Çalışkan (90' Kağan Kayalı), Cumali Bişi, Foxi Kethevoama, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk (90' Rahmi Anıl Başaran), Steve Beleck

Teknik Direktör:

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (74' Talha Erdoğan), Cemali Sertel, İsmail Oykun, Furkan Balaban, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Fıratcan Üzüm (67' Metehan Altunbaş), Mehmet Özcan, Tolga Yakut (37' Kaan Gül), İbrahim Halil Öner

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 18: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok), DK 21: İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor), DK 36: Tomislav Glumac (Balıkesirspor Baltok), DK 45: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok)

Sarı Kartlar: DK 10: Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), DK 34: Cemali Sertel (Eskişehirspor), DK 44: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok), DK 58: Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), DK 79: Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok), DK 82: Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)

﻿

2
Gençlerbirliği,16 hafta sonra koltuğu kaptırdı!
Futbolda haftanın programı
Spor Toto 1.Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Eskişehirspor'da ilk hedef transfer yasağını kaldırmak
3
Nazan Cavcav, 55 yıllık eşi İlhan Cavcav'ı anlattı
Nevi şahsına münhasır Başkan: İlhan Cavcav
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿