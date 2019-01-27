Balıkesirspor Baltok 3 - Eskişehirspor 1
Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Balıkesirspor Baltok ile Eskişehirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor Baltok 3-1 kazandı.
Balıkesirspor Baltok: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Tomislav Glumac, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Nizamettin Çalışkan (90' Kağan Kayalı), Cumali Bişi, Foxi Kethevoama, Mehmet Boztepe, Sedat Şahintürk (90' Rahmi Anıl Başaran), Steve Beleck
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Bedirhan Altunbaş (74' Talha Erdoğan), Cemali Sertel, İsmail Oykun, Furkan Balaban, Mehmet Feyzi Yıldırım, Furgan Polat, Fıratcan Üzüm (67' Metehan Altunbaş), Mehmet Özcan, Tolga Yakut (37' Kaan Gül), İbrahim Halil Öner
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 18: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok), DK 21: İbrahim Halil Öner (Eskişehirspor), DK 36: Tomislav Glumac (Balıkesirspor Baltok), DK 45: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok)
Sarı Kartlar: DK 10: Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor), DK 34: Cemali Sertel (Eskişehirspor), DK 44: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor Baltok), DK 58: Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor), DK 79: Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok), DK 82: Sedat Şahintürk (Balıkesirspor Baltok)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.