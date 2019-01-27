Aykut Kocaman: "Doğru oynayarak sonuca gitmeyi başardık"

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Antalyaspor'u 2-0 yendikleri karşılaşmaya ilişkin, maçın başından sonuna kadar doğru oynayarak sonuca gittiklerini söyledi.

Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyet serisi yakalamaları durumunda ligde iyi yerlere geleceklerini belirtti.

Aldıkları galibiyetin üst sıralara yükselmek için iyi bir fırsat olduğunu ifade eden Kocaman, şöyle konuştu:

"Yüksek enerjiye ihtiyacımız var ama aynı zamanda sabırlı oynamak lazım. Oyunu kenarlara ve onların kalesine doğru itmek zorundaydık. Planımız buydu. En azından kağıt üzerinde düşündüğümüz buydu. Oyuncularımız, maçın başından sonuna kadar doğru oynayarak sonuca gitmeyi başardı. Tebrik ediyorum. Antalyaspor'a da başarılar diliyorum."

Aykut Kocaman, maçın başında koreografi yapan taraftarlara da teşekkür edip her zaman desteklerini beklediğini sözlerine ekledi.