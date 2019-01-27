﻿
Atiker Konyaspor 2 - Antalyaspor 0
﻿
Site İçi Arama
﻿

ATİKER KONYASPOR 2 - ANTALYASPOR 0

Atiker Konyaspor 2 - Antalyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.

226 Okunma

Atiker Konyaspor 2 - Antalyaspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Abdou Traore (88' Mücahit Can Akçay), Volkan Fındıklı, Moryke Fofana (74' Fallou Diagne), Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Adis Jahovic (77' Mustapha Yatabare)

Teknik Direktör:

Antalyaspor: Ruud Boffin, Chico (88' Harun Alpsoy), Aly Cissokho, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Nazim Sangare, Serdar Özkan (46' Doğukan Sinik), Hakan Özmert, Zeki Yıldırım (46' Mevlüt Erdinç), Jean-armel Drole, Souleymane Doukara

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 10: Marko Jevtovic (Atiker Konyaspor), DK 56: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: DK 32: Jean-armel Drole (Antalyaspor), DK 81: Abdou Traore (Atiker Konyaspor)

﻿

Korkmaz: "Pozisyonlar bulduk ancak değerlendiremedik"
Aykut Kocaman: "Doğru oynayarak sonuca gitmeyi başardık"
Nejc Skubic 2022'ye kadar Konyaspor'da
Antalyaspor 0 - Kayserispor 0
Antalyaspor 0 - Kayserispor 0
BB Erzurumspor 1 - Atiker Konyaspor 2
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿