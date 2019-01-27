Atiker Konyaspor 2 - Antalyaspor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Atiker Konyaspor ile Antalyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-0 kazandı.
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Nejc Skubic, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Abdou Traore (88' Mücahit Can Akçay), Volkan Fındıklı, Moryke Fofana (74' Fallou Diagne), Marko Jevtovic, Deni Milosevic, Adis Jahovic (77' Mustapha Yatabare)
Teknik Direktör:
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Antalyaspor: Ruud Boffin, Chico (88' Harun Alpsoy), Aly Cissokho, Salih Dursun, Bahadır Öztürk, Nazim Sangare, Serdar Özkan (46' Doğukan Sinik), Hakan Özmert, Zeki Yıldırım (46' Mevlüt Erdinç), Jean-armel Drole, Souleymane Doukara
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 10: Marko Jevtovic (Atiker Konyaspor), DK 56: Nejc Skubic (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 32: Jean-armel Drole (Antalyaspor), DK 81: Abdou Traore (Atiker Konyaspor)
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