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Altay 1 - Afjet Afyonspor 1
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ALTAY 1 - AFJET AFYONSPOR 1

Altay 1 - Afjet Afyonspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Altay ile Afjet Afyonspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Altay 1 - Afjet Afyonspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Altay ile Afjet Afyonspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Altay: Emre Koyuncu, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Yasin Palaz, Özgür Özkaya, Ferhat Çulcuoğlu, Andreas Tatos (81' İbrahim Akın), Anton Putsila, Leandro Kappel, Helder Tavares, Marco Paixao

Teknik Direktör:

Afjet Afyonspor : Soner Şahin, Nazmi Candoğan, Cenk Güvenç, Emre Öztürk, Gökhan Kardeş, Uğur Akdemir, Metin Yüksel, Ersel Aslıyüksek (87' Aykut Uluç), Onur Toprak (73' Bajram Ajeti), Onurcan Güler (59' Musa Araz), Oltan Karakullukçu

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 36: Marco Paixao (Altay), DK 89: Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 34: Onurcan Güler (Afjet Afyonspor ), DK 76: Ersel Aslıyüksek (Afjet Afyonspor ), DK 88: Emre Koyuncu (Altay), DK 90: Marco Paixao (Altay)

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