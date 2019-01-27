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Giresunspor 0 - Osmanlıspor 2
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GİRESUNSPOR 0 - OSMANLISPOR 2

Giresunspor 0 - Osmanlıspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Giresunspor ile Osmanlıspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 2-0 kazandı.

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Giresunspor 0 - Osmanlıspor 2

Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Giresunspor ile Osmanlıspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 2-0 kazandı.

Giresunspor: Kayacan Erdoğan, Renan Foguinho (27' Kağan Miray Bağış), Aykut Demir, Hüsamettin Tut, Berkan Yıldırım, Cristian Tanase (46' Bahadır Erol), Guy Landel, Mehmet Taş, Adama Ba, Alperen Aydın, Volkan Okumak (65' Savaş Polat)

Teknik Direktör:

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Caner Arıcı, Burhan Eşer (75' Ognjen Todorovic), Hasan Kılıç, Tortol Lumanza Lembi (85' Galip Güzel), Eric Ayuk Mbu, Sinan Kurt, Mertan Caner Öztürk (57' Magaye Gueye)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 76: Sinan Kurt (Osmanlıspor), DK 77: Eric Ayuk Mbu (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 28: Berkan Yıldırım (Giresunspor), DK 29: Tortol Lumanza Lembi (Osmanlıspor), DK 45: Alperen Aydın (Giresunspor), DK 55: Hasan Kılıç (Osmanlıspor)

Kırmızı Kart: DK 58: Berkan Yıldırım (Giresunspor)

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Ali
27 Ocak 201920:30
Para var, Huzur var
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