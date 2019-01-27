Boluspor'dan teknik direktör açıklaması

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor'un kulüp başkanı Necip Çarıkcı, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray maçına yeni teknik direktörle çıkmak istediklerini söyledi.
Çarıkcı, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarının devam ettiğini, şu an iki teknik direktörle görüşme aşamasında olduklarını kaydetti.
Boluspor'un yeni teknik direktörünün kim olacağı konusunda kararı akşam saatlerinde vereceklerini ifade eden Çarıkcı, "Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaşacağımız Galatasaray maçına yeni teknik direktörümüzle çıkmak istiyoruz. Bunun için teknik direktörlerle görüşmemizi bu akşam saatlerinde netleştireceğiz ve anlaşma sağlayacağız." diye konuştu.
Başkan Çarıkcı, yeni teknik direktörle bu sezon sonuna kadar anlaşma yapacaklarını bildirdi.
Galatasaray ile Boluspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçı 29 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadı'nda saat 19.45'te başlayacak.
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