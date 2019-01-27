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Çaykur Rizespor 3 - Akhisar Bel. 1
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ÇAYKUR RİZESPOR 3 - AKHİSAR BEL. 1

Çaykur Rizespor 3 - Akhisar Bel. 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Akhisar Bel. Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-1 kazandı.

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Çaykur Rizespor 3 - Akhisar Bel. 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Akhisar Bel. Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 3-1 kazandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu (46' Dario Melnjak), Mykola Morozyuk, Mohamed Abarhoun, Marwane Saadane, Aatif Chahechouhe (81' Chidozie Awaziem), Abdullah Durak (46' Prejuce Nakoulma), Davide Petrucci, Aminu Umar, Braian Samudio, Vedat Muriqi

Teknik Direktör:

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Güray Vural, Caner Osmanpaşa, Edin Cocalic, Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro, Josue (75' Onur Ayık), Adrien Regattin (60' Avdija Vrsajevic), Elvis Manu (51' Rajko Rotman), Sokol Cikalleshi

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 15: Edin Cocalic (Akhisar Bel.), DK 70: Dario Melnjak (Çaykur Rizespor), DK 72: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 82: Prejuce Nakoulma (Çaykur Rizespor)

Sarı Kartlar: DK 45: Mohamed Abarhoun (Çaykur Rizespor), DK 77: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 87: Caner Osmanpaşa (Akhisar Bel.)

Kırmızı Kart: DK 20: Edin Cocalic (Akhisar Bel.)

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