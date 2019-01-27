İşte Çaykur Rizespor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
Bugün 13:30'da başlayacak Çaykur Rizespor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Yeni Rize Şehir
Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Abdullah Durak, Davıde Petruccı, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, , Mehmet Uslu, Aatıf Chahechouhe
Teknik Direktör: Okan Buruk
Haberleri İstatistikleri
Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, , Güray Vural, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sokol Cikallleshi, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa, Fatih Öztürk
Teknik Direktör: Cihat Arslan
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey, Özgüç Türkalp
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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