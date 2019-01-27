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İşte Çaykur Rizespor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler
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İŞTE ÇAYKUR RİZESPOR - AKHİSAR BEL. MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Çaykur Rizespor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Çaykur Rizespor ile Akhisar Bel. arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Çaykur Rizespor - Akhisar Bel. maçında ilk 11'ler

Bugün 13:30'da başlayacak Çaykur Rizespor - Akhisar Bel. maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. Haftasında Yeni Rize Şehir Stadyumunda oynanacak müsabakayı Suat Arslanboğa yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Yeni Rize Şehir

Çaykur Rizespor: Amınu Umar, Vedat Murıç, Abdullah Durak, Davıde Petruccı, , Marwane Saadane, Braıan Jose Samudıo Segovıa, Gökhan Akkan, , Mehmet Uslu, Aatıf Chahechouhe

Teknik Direktör: Okan Buruk

Akhisar Bel.: Josue Fılıpe Soares Pesqueıra, , Güray Vural, Hugo Mıguel De Almeıda Costa Lopes, Abdou Lwahıd Sıssoko, Elvıs Kofı Okyere Wıafe Manu, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Sokol Cikallleshi, Sergıo Antonıo Borges Junıor, Caner Osmanpaşa, Fatih Öztürk

Teknik Direktör: Cihat Arslan

Hakem: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, İbrahim Bozbey, Özgüç Türkalp

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Çaykur Rizespor 3 - Akhisar Bel. 1
Akhisar Bel. 0 - Beşiktaş 3
Akhisar Bel. 0 - Beşiktaş 3
Kasımpaşa 0 - Çaykur Rizespor 1
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