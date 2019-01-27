Evkur Y.Malatyaspor 3 - Göztepe 2
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 3-2 kazandı.
Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça (79' Gökhan Akkan), Erkan Kaş, Arturo Mina, Issam Chebake, Mitchell Donald, Danijel Aleksic, Michael Pereira, Robin Yalçın (69' Murat Yıldırım), Ahmed Ildiz, Ömer Şişmanoğlu (85' Eren Tozlu)
Teknik Direktör:
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Göztepe: Beto, Wallace Reis, Cristian Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk (57' Lamine Gassama), Yasin Öztekin, Celso Borges, Andre Castro, Andre Poko (68' Axel N'gando), Halil Akbunar (79' Serdar Gürler), Cameron Jerome
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 1: Ömer Şişmanoğlu (Evkur Y.Malatyaspor), DK 20: Halil Akbunar (Göztepe), DK 34: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor), DK 41: Andre Poko (Göztepe), DK 54: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 53: Alpaslan Öztürk (Göztepe), DK 55: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor)
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