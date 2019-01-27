﻿
Evkur Y.Malatyaspor 3 - Göztepe 2
﻿
Site İçi Arama
﻿

EVKUR Y.MALATYASPOR 3 - GÖZTEPE 2

Evkur Y.Malatyaspor 3 - Göztepe 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 3-2 kazandı.

177 Okunma

Evkur Y.Malatyaspor 3 - Göztepe 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Evkur Y.Malatyaspor ile Göztepe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Evkur Y.Malatyaspor 3-2 kazandı.

Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Murat Akça (79' Gökhan Akkan), Erkan Kaş, Arturo Mina, Issam Chebake, Mitchell Donald, Danijel Aleksic, Michael Pereira, Robin Yalçın (69' Murat Yıldırım), Ahmed Ildiz, Ömer Şişmanoğlu (85' Eren Tozlu)

Teknik Direktör:

Göztepe: Beto, Wallace Reis, Cristian Titi, Berkan Emir, Alpaslan Öztürk (57' Lamine Gassama), Yasin Öztekin, Celso Borges, Andre Castro, Andre Poko (68' Axel N'gando), Halil Akbunar (79' Serdar Gürler), Cameron Jerome

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 1: Ömer Şişmanoğlu (Evkur Y.Malatyaspor), DK 20: Halil Akbunar (Göztepe), DK 34: Mitchell Donald (Evkur Y.Malatyaspor), DK 41: Andre Poko (Göztepe), DK 54: Danijel Aleksic (Evkur Y.Malatyaspor)

Sarı Kartlar: DK 53: Alpaslan Öztürk (Göztepe), DK 55: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor)

﻿

Evkur Y.Malatyaspor 3 - Göztepe 2
Göztepe 0 - Galatasaray 1
Galatasaray ile Göztepe 54. kez karşılaşacak
Futbolda haftanın programı
Göztepe'ye Ganalı sol bek
Süper Lig'de hakemler belli oldu
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿