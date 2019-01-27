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Bursaspor 1 - Fenerbahçe 1
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BURSASPOR 1 - FENERBAHÇE 1

Bursaspor 1 - Fenerbahçe 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Bursaspor 1 - Fenerbahçe 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Bursaspor ile Fenerbahçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Aurelien Chedjou, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Henri Saivet (46' Yusuf Erdoğan), Tunay Torun (69' Diafra Sakho), Iasmin Latovlevici (46' Allano Lima), Aytaç Kara, Stephane Badji, Umut Nayir

Teknik Direktör:

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Martin Skrtel, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Sadık Çiftpınar, Andre Ayew, Mehmet Topal, Nabil Dirar, Mehmet Ekici (61' Mathieu Valbuena), Jailson, Roberto Soldado (77' Michael Frey)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 20: Roberto Soldado (Fenerbahçe), DK 89: Aytaç Kara (Bursaspor)

Sarı Kartlar: DK 29: Barış Yardımcı (Bursaspor), DK 57: Roberto Soldado (Fenerbahçe), DK 64: Yusuf Erdoğan (Bursaspor), DK 81: Nabil Dirar (Fenerbahçe), DK 81: Aytaç Kara (Bursaspor), DK 90: Umut Nayir (Bursaspor)

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