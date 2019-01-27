Antalyaspor 0 - Kayserispor 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Antalyaspor: Ruud Boffin, Chico, Aly Cissokho, Salih Dursun, Nazim Sangare, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Zeki Yıldırım, Doğukan Sinik (82' Charles Fernando), Mevlüt Erdinç (62' Jean-armel Drole), Souleymane Doukara
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Tjaronn Chery (86' Bilal Başacıkoğlu), Silvestre Varela, Şamil Cinaz, Deniz Türüç, Bernard Mensah, Umut Bulut (66' Artem Kravets)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Sarı Kart: DK 57: Şamil Cinaz (Kayserispor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.