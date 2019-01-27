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ANTALYASPOR 0 - KAYSERİSPOR 0

Antalyaspor 0 - Kayserispor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Antalyaspor 0 - Kayserispor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Antalyaspor ile Kayserispor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Antalyaspor: Ruud Boffin, Chico, Aly Cissokho, Salih Dursun, Nazim Sangare, Serdar Özkan, Hakan Özmert, Zeki Yıldırım, Doğukan Sinik (82' Charles Fernando), Mevlüt Erdinç (62' Jean-armel Drole), Souleymane Doukara

Teknik Direktör:

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Tjaronn Chery (86' Bilal Başacıkoğlu), Silvestre Varela, Şamil Cinaz, Deniz Türüç, Bernard Mensah, Umut Bulut (66' Artem Kravets)

Teknik Direktör:

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Sarı Kart: DK 57: Şamil Cinaz (Kayserispor)

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