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BB Erzurumspor 1 - Atiker Konyaspor 2
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BB ERZURUMSPOR 1 - ATİKER KONYASPOR 2

BB Erzurumspor 1 - Atiker Konyaspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında BB Erzurumspor ile Atiker Konyaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-1 kazandı.

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BB Erzurumspor 1 - Atiker Konyaspor 2

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında BB Erzurumspor ile Atiker Konyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Atiker Konyaspor 2-1 kazandı.

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz (82' Tolga Ünlü), Lokman Gör, Auremir Dos Santos, Leo Schwechlen, Özer Hurmacı (46' Rashad Muhammed), Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Gilles Sunu

Teknik Direktör:

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Evgen Opanasenko, Petar Filipovic, Leonard Zuta, Abdou Traore (73' Deni Milosevic), Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Moryke Fofana (84' Fallou Diagne), Marko Jevtovic, Adis Jahovic (72' Mustapha Yatabare)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 45: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 57: Volkan Fındıklı (Atiker Konyaspor), DK 59: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor)

Sarı Kartlar: DK 28: Marko Jevtovic (Atiker Konyaspor), DK 49: Rashad Muhammed (BB Erzurumspor), DK 62: Moryke Fofana (Atiker Konyaspor), DK 66: Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor), DK 68: Abdou Traore (Atiker Konyaspor), DK 82: İbrahim Akdağ (BB Erzurumspor), DK 90: Lokman Gör (BB Erzurumspor)

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