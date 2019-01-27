Akhisar Bel. 0 - Beşiktaş 3
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Akhisar Bel. ile Beşiktaş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.
Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Güray Vural, Caner Osmanpaşa, Avdija Vrsajevic (86' Onur Ayık), Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro, Josue, Jeremy Bokila (46' Sokol Cikalleshi), Adrien Regattin, Elvis Manu (71' Helder Barbosa)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Beşiktaş: Loris Karius, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-mirin, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Gary Medel (84' Atiba Hutchinson), Adem Ljajic (79' Oğuzhan Özyakup), Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz (64' Cyle Larin)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 23: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), DK 48: Gökhan Gönül (Beşiktaş), DK 76: Cyle Larin (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 25: Elvis Manu (Akhisar Bel.), DK 28: Gary Medel (Beşiktaş), DK 36: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 50: Caner Erkin (Beşiktaş), DK 66: Miguel Lopes (Akhisar Bel.), DK 86: Domagoj Vida (Beşiktaş), DK 88: Helder Barbosa (Akhisar Bel.)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.