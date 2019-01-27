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Akhisar Bel. 0 - Beşiktaş 3
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AKHİSAR BEL. 0 - BEŞİKTAŞ 3

Akhisar Bel. 0 - Beşiktaş 3

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Akhisar Bel. ile Beşiktaş Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

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Akhisar Bel. 0 - Beşiktaş 3

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Akhisar Bel. ile Beşiktaş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

Akhisar Bel.: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Güray Vural, Caner Osmanpaşa, Avdija Vrsajevic (86' Onur Ayık), Abdoul Sissoko, Serginho Mineiro, Josue, Jeremy Bokila (46' Sokol Cikalleshi), Adrien Regattin, Elvis Manu (71' Helder Barbosa)

Teknik Direktör:

Beşiktaş: Loris Karius, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Nicolas Isimat-mirin, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Gary Medel (84' Atiba Hutchinson), Adem Ljajic (79' Oğuzhan Özyakup), Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz (64' Cyle Larin)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 23: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), DK 48: Gökhan Gönül (Beşiktaş), DK 76: Cyle Larin (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 25: Elvis Manu (Akhisar Bel.), DK 28: Gary Medel (Beşiktaş), DK 36: Ricardo Quaresma (Beşiktaş), DK 50: Caner Erkin (Beşiktaş), DK 66: Miguel Lopes (Akhisar Bel.), DK 86: Domagoj Vida (Beşiktaş), DK 88: Helder Barbosa (Akhisar Bel.)

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