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Alanyaspor 2 - Demir Grup Sivasspor 0
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ALANYASPOR 2 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 0

Alanyaspor 2 - Demir Grup Sivasspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.

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Alanyaspor 2 - Demir Grup Sivasspor 0

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 2-0 kazandı.

Alanyaspor: Haydar Yılmaz, Fabrice N'sakala, Giorgos Tzavellas, Cenk Ahmet Alkılıç, Merih Demiral, Djalma Campos, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Lucas Villafanez (46' Ozan Tufan), Junior Fernandes (77' Taha Yalçıner), Papiss Cisse (86' Josef Sural)

Teknik Direktör:

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Mattias Bjarsmyr, Ziya Erdal, Douglas, Paul Papp, Delvin Ndinga, Hakan Arslan (90' Erdoğan Yeşilyurt), Gabriel Torje (64' Fousseni Diabate), Sergiy Rybalka (76' Arouna Kone), Emre Kılınç, Muhammet Demir

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 37: Djalma Campos (Alanyaspor), DK 45: Junior Fernandes (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 26: Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Muhammet Demir (Demir Grup Sivasspor), DK 90: Mattias Bjarsmyr (Demir Grup Sivasspor)

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