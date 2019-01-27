Kasımpaşa 0 - Çaykur Rizespor 1
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 1-0 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Özgür Çek (88' Azad Toptik), Veysel Sarı, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, David Pavelka, Josue Sa, Haris Hajradinovic (68' Tobias Heintz), Trezeguet, Tarkan Serbest (46' Loret Sadiku), Bengali Koita
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Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mehmet Uslu, Orhan Ovacıklı, Marwane Saadane, Montassar Talbi, Abdullah Durak, Davide Petrucci, Fernando Boldrin (85' Prejuce Nakoulma), Vedat Muriqi, Aminu Umar (78' Aatif Chahechouhe), Braian Samudio (74' Mohamed Abarhoun)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 23: Aminu Umar (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: DK 45: Veysel Sarı (Kasımpaşa), DK 61: Orhan Ovacıklı (Çaykur Rizespor), DK 65: Vedat Muriqi (Çaykur Rizespor), DK 84: Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor), DK 87: Josue Sa (Kasımpaşa), DK 88: Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)
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