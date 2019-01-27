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Trabzonspor 2 - M.Başakşehir 4
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TRABZONSPOR 2 - M.BAŞAKŞEHİR 4

Trabzonspor 2 - M.Başakşehir 4

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Trabzonspor ile M.Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı M.Başakşehir 4-2 kazandı.

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Trabzonspor 2 - M.Başakşehir 4

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Trabzonspor ile M.Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 4-2 kazandı.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Zargo Toure, Joao Pereira (44' Abdulkadir Parmak), Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega

Teknik Direktör:

M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Marcio Mossoro (66' Soner Aydoğdu), Emre Belözoğlu, Arda Turan (71' Eljero Elia), Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Robinho (90' Stefano Napoleoni)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 32: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 42: Gael Clichy (M.Başakşehir), DK 48: Caleb Ekuban (M.Başakşehir), DK 49: Caleb Ekuban (Trabzonspor), DK 80: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 86: Edin Visca (M.Başakşehir)

Sarı Kartlar: DK 20: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 28: Caleb Ekuban (Trabzonspor), DK 47: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 64: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 70: Arda Turan (M.Başakşehir)

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Trabzonspor 2 - M.Başakşehir 4
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