Trabzonspor 2 - M.Başakşehir 4
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Trabzonspor ile M.Başakşehir Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı M.Başakşehir 4-2 kazandı.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Zargo Toure, Joao Pereira (44' Abdulkadir Parmak), Filip Novak, Hüseyin Türkmen, Kamil Ahmet Çörekçi, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Hugo Rodallega
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
M.Başakşehir: Mert Günok, Gael Clichy, Alexandu Epureanu, Mahmut Tekdemir, Junior Caiçara, Marcio Mossoro (66' Soner Aydoğdu), Emre Belözoğlu, Arda Turan (71' Eljero Elia), Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Robinho (90' Stefano Napoleoni)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 32: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 42: Gael Clichy (M.Başakşehir), DK 48: Caleb Ekuban (M.Başakşehir), DK 49: Caleb Ekuban (Trabzonspor), DK 80: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 86: Edin Visca (M.Başakşehir)
Sarı Kartlar: DK 20: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 28: Caleb Ekuban (Trabzonspor), DK 47: Yusuf Yazıcı (Trabzonspor), DK 64: İrfan Can Kahveci (M.Başakşehir), DK 70: Arda Turan (M.Başakşehir)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.