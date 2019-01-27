Galatasaray 6 - MKE Ankaragücü 0
Lefter Küçükandonyadis Sezonu 18. haftasında Galatasaray ile MKE Ankaragücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 6-0 kazandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque (84' Gökay Güney), Martin Linnes (71' Emre Taşdemir), Marcao, Sofiane Feghouli, Fernando Reges, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Sinan Gümüş (77' Yunus Akgün)
Teknik Direktör:
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MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Tiago Pinto (68' Mehmet Sak), İlhan Parlak, Thomas Heurtaux (28' Bakary Kone), Alihan Kubalas, Ricardo Faty, Kenan Özer (61' Nduka Ozokwo), Brice Dja Djedje, Thibault Moulin, Thievy Bifouma, Kubilay Kanatsızkuş
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 1: Sinan Gümüş (Galatasaray), DK 21: Henry Onyekuru (Galatasaray), DK 26: Sinan Gümüş (Galatasaray), DK 59: Henry Onyekuru (Galatasaray), DK 63: Henry Onyekuru (Galatasaray), DK 86: Badou Ndiaye (Galatasaray)
Sarı Kartlar: DK 4: Thibault Moulin (MKE Ankaragücü), DK 16: Younes Belhanda (Galatasaray), DK 16: Tiago Pinto (MKE Ankaragücü), DK 31: Martin Linnes (Galatasaray), DK 37: Fernando Reges (Galatasaray), DK 57: Kenan Özer (MKE Ankaragücü)
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