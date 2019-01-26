Eryaman Stadyumu'nda ilk antrenman yapıldı

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Pazartesi günü saat 20:00'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Ankaragücü, bu maçın hazırlıklarına bugün Eryaman Stadyumu'nda gerçekleştirdiği antrenman ile devam etti.

Teknik Direktör Mustafa Kaplan yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

Tedavileri devam eden Sedat Ağçay, Yalçın Ayhan ve Erdem Özgenç ise antrenmanın büyük bir bölümünde takımla birlikte çalıştı.

Ayrıca sakatlıkları süren Johannes Hopf ve Thomas Heurtaux antrenmanda yer almadı.