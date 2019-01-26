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Göztepe 0 - Galatasaray 1
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GÖZTEPE 0 - GALATASARAY 1

Göztepe 0 - Galatasaray 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Göztepe ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

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Göztepe 0 - Galatasaray 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Göztepe ile Galatasaray Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Galatasaray 1-0 kazandı.

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Wallace Reis, Cristian Titi, Lumor Agbenyenu, Celso Borges (76' Deniz Kadah), Andre Castro, Serdar Gürler (71' Yasin Öztekin), Andre Poko, Halil Akbunar (83' Tayfur Bingöl), Cameron Jerome

Teknik Direktör:

Galatasaray: Fernando Muslera, Mariano Filho, Maicon Roque, Martin Linnes, Marcao, Fernando Reges, Selçuk İnan (79' Ryan Donk), Badou Ndiaye, Sofiane Feghouli (90' Semih Kaya), Sinan Gümüş (89' Muğdat Çelik), Henry Onyekuru

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 72: Sinan Gümüş (Galatasaray)

Sarı Kartlar: DK 31: Lamine Gassama (Göztepe), DK 38: Sinan Gümüş (Galatasaray), DK 71: Marcao (Galatasaray), DK 74: Andre Poko (Göztepe), DK 86: Mariano Filho (Galatasaray), DK 90: Deniz Kadah (Göztepe)

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