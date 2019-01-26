İstanbulspor 2 - Gazişehir Gaziantep FK 2
Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında İstanbulspor ile Gazişehir Gaziantep FK Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
İstanbulspor: Alperen Uysal, Abdullah Balikuv (61' Aldin Cajic), Patrick Etoga, Wellington Nascimento, Onur Ural, Murat Duruer, Onur Ergün, Clesio Bauque, Eslem Öztürk (61' Halil İbrahim Sönmez), Slavko Perovic (73' Arif Morkaya), İbrahim Yılmaz
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Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Uğur Arslan Kuru, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Elmar Bjarnason, Gökhan Alsan (90' Rıdvan Şimşek), Kerim Avcı (84' Cihat Çelik), Kubilay Aktaş, Seifedin Chabbi, Oğulcan Çağlayan (69' Erhan Çelenk), Igor Wanderson
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 6: Clesio Bauque (İstanbulspor), DK 12: Seifedin Chabbi (Gazişehir Gaziantep FK), DK 54: Elmar Bjarnason (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)
Sarı Kartlar: DK 27: Elmar Bjarnason (Gazişehir Gaziantep FK), DK 44: Abdullah Balikuv (İstanbulspor), DK 75: Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 80: Gökhan Alsan (Gazişehir Gaziantep FK), DK 83: Uğur Arslan Kuru (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Mücahit Albayrak (Gazişehir Gaziantep FK)
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