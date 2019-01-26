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Kayserispor 1 - Bursaspor 1
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KAYSERİSPOR 1 - BURSASPOR 1

Kayserispor 1 - Bursaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Kayserispor ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Kayserispor 1 - Bursaspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Kayserispor ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Kayserispor: Silviu Lung, Jean-armel Kana-biyik, Cristian Sapunaru, Atila Turan, Tiago Lopes, Tjaronn Chery, Silvestre Varela (73' Oleksandr Kucher), Deniz Türüç (90' Levent Gülen), Bernard Mensah, Umut Bulut, Artem Kravets (60' Hasan Hüseyin Acar)

Teknik Direktör:

Bursaspor: Muhammed Şengezer, Aurelien Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Burak Kapacak, Tunay Torun (80' Abdullahi Shehu), Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara (86' Henri Saivet), Stephane Badji, Allano Lima (70' Diafra Sakho), Umut Nayir

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 30: Yusuf Erdoğan (Bursaspor), DK 48: Cristian Sapunaru (Kayserispor)

Sarı Kartlar: DK 2: Yusuf Erdoğan (Bursaspor), DK 11: Cristian Sapunaru (Kayserispor), DK 25: Burak Kapacak (Bursaspor), DK 74: Oleksandr Kucher (Kayserispor)

Kırmızı Kart: DK 55: Bernard Mensah (Kayserispor)

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