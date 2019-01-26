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Denizlispor 5 - Adana Demirspor 1
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DENİZLİSPOR 5 - ADANA DEMİRSPOR 1

Denizlispor 5 - Adana Demirspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Denizlispor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Denizlispor 5-1 kazandı.

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Denizlispor 5 - Adana Demirspor 1

Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Denizlispor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Denizlispor 5-1 kazandı.

Denizlispor: Adam Stachowiak, Kerem Can Akyüz, Furkan Şeker, Abdülkerim Bardakçı, Alperen Babacan, Ismail Aissati, Burak Çalık (86' Gökhan Süzen), Ziya Alkurt, Recep Niyaz (86' Burak Altıparmak), Deniz Vural, Mehmet Akyüz (76' Olanrewaju Kehinde)

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Kaan Kanak, Milan Mitrovic, Emre Uğur Uruç, Joher Rassoul (46' Hamidou Traore), Anderson, Jonathan Legear (46' Berk Yıldız), Süleyman Koç, Vedat Bora (81' Erdal Öztürk), Semih Güler, Pote

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 22: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 31: Vedat Bora (Adana Demirspor), DK 45: Recep Niyaz (Denizlispor), DK 62: Mehmet Akyüz (Denizlispor), DK 74: Recep Niyaz (Denizlispor), DK 84: Ziya Alkurt (Denizlispor)

Sarı Kartlar: DK 5: Emre Uğur Uruç (Adana Demirspor), DK 12: Joher Rassoul (Adana Demirspor), DK 18: Semih Güler (Adana Demirspor), DK 20: Kurtuluş Yurt (Adana Demirspor), DK 27: Alperen Babacan (Denizlispor), DK 51: Kaan Kanak (Adana Demirspor), DK 87: Milan Mitrovic (Adana Demirspor)

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