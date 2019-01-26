Kayserispor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Kayserispor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 16:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has
Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Umut Bulut, Deniz Türüç, Artem Kravets, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Haberleri İstatistikleri
Bursaspor: Mehmet Umut Nayir, Ertuğrul Ersoy, , Stephane Badjı, Yusuf Erdoğan, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Muhammed Şengezer, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun
Teknik Direktör: Samet Aybaba
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen, Hakan Ceylan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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