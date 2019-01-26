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Kayserispor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...
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KAYSERİSPOR - BURSASPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Kayserispor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Kayserispor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Kayserispor - Bursaspor maç kadroları belli oldu...

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Kayserispor ile Bursaspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 16:00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Kayserispor: Tıago Jorge Olıveıra Lopes, Umut Bulut, Deniz Türüç, Artem Kravets, Sılvestre Manuel Gonçalves Varela, , Crıstıan-ıonut Sapunaru, Sılvıu Lung, Bernard Mensah, Jean Armel Kana Bıyık, Atila Turan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Bursaspor: Mehmet Umut Nayir, Ertuğrul Ersoy, , Stephane Badjı, Yusuf Erdoğan, Aurelien Bayard Chedjou Fongang, Muhammed Şengezer, Aytaç Kara, Cengiz Umut Meraş, Tunay Torun

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan Çimen, Hakan Ceylan

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