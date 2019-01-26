Boluspor 3 - Elazığspor 0
Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Boluspor ile Elazığspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Boluspor 3-0 kazandı.
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer, Mamadou Diarra, Chukwuma Akabueze (68' Burak Asan), Guido Kocer, Umut Gündoğan, Mustafa Durak, Bilal Sebaihi (68' Yusuf Emre Gültekin), Özgürcan Özcan (78' Batuhan Altıntaş)
Teknik Direktör:
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Elazığspor: Ahmet Doğan, Hebat Alan, Onur Alsu, Idrissa Diarra, Murathan Özen (72' Enes Batın Kaplan), Erhan Çinar (46' Eren Çinkılınç), Kadir Taşoğlu, İzzet Topatar (86' Ahmet Can Aslan), Salih Polatdemir, Ömer Faruk Aydemir, Lamine Diarra
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 12: Mustafa Durak (Boluspor), DK 18: Özgürcan Özcan (Boluspor), DK 90: Batuhan Altıntaş (Boluspor)
Sarı Kart: DK 77: Idrissa Diarra (Elazığspor)
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