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Gençlerbirliği'nde Mert Çetin, 1 ay yok!
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE MERT ÇETİN, 1 AY YOK!

Gençlerbirliği'nde Mert Çetin, 1 ay yok!

Gençlerbirliği'nin başarılı stoper oyuncusu Yıldırım Mert Çetin'den kötü haber geldi.

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Gençlerbirliği'nin başarılı stoper oyuncusu Yıldırım Mert Çetin'den kötü haber geldi.

Dün gece oynanan Altınordu maçının ilk yarısında sağ dirseği üzerine düşerek sakatlanıp oyuna devam edemeyen ve sahayı ambulansla terk etmek zorunda kalan genç milli oyuncu Mert Çetin’in Acıbadem Ankara Hastanesinde yapılan tetkiklerinde ön kol kemiğinde ezilme, dirsek yan bağlarında esneme ve ödeme bağlı hareket kısıtlılığı tespit edilmiş olup Gençlerbirliği sağlık ekibi tarafından yaklaşık 4 hafta süreyle sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

 

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Mali
26 Ocak 201916:26
Geçmiş olsun yiğidim,bu hiç iyi olmadı. Arnason tam bir kalas,o adamı izleyeceğiz 1 ay
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