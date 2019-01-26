Türk hakemler, UEFA'nın kurslarına katılacak

Türkiye'den 5 hakem, UEFA tarafından Portekiz'in başkenti Lizbon'da düzenlenecek kurslara katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek ile Süper Lig hakemi Barış Şimşek, 28-30 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan UEFA'nın elit ve önde gelen hakemlerinin davet edildiği UEFA Üst Düzey Hakem Kursu'nda bulunacak.
Hüseyin Göçek ve Barış Şimşek'in Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak katılacağı kursta, çeşitli eğitimler verilecek ve yeni yo-yo atletik testi uygulanacak.
FIFA kokartlı hakemlerden Ümit Öztürk ve Cansu Tiryaki ise FIFA listesinde yer alan hakemlerin çağrıldığı ve yarın başlayıp, 30 Ocak'ta sona erecek UEFA Hakem Başlangıç Kursu'nda yer alacak.
Hakemler, bazı eğitimlerden geçecek ve yo-yo atletik testine tabi tutulacak.
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