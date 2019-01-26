Denizlispor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Denizlispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 13:30'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Denizli Atatürk
Denizlispor: Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Furkan Şeker, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Teknik Direktör: Yücel İldiz
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Adana Demirspor: Mıckael Franck Pote, , Vedat Bora, , Mılan Mıtrovıc, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Kurtuluş Yurt, Emre Uğur Uruç, Semih Güler
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum, Ramazan Keleş
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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