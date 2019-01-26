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Denizlispor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...
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DENİZLİSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Denizlispor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Denizlispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Denizlispor - Adana Demirspor maç kadroları belli oldu...

Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Denizlispor ile Adana Demirspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 13:30'da Denizli Atatürk Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Denizli Atatürk

Denizlispor: Alperen Babacan, Deniz Vural, Ziya Alkurt, Ismail Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık, Furkan Şeker, Adam Mıeczyslaw Stackhowıak, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Teknik Direktör: Yücel İldiz

Adana Demirspor: Mıckael Franck Pote, , Vedat Bora, , Mılan Mıtrovıc, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Kurtuluş Yurt, Emre Uğur Uruç, Semih Güler

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Hakem: Hüseyin Göçek, Erdem Bayık, Mehmet Salih Mazlum, Ramazan Keleş

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