Hasan Şengel yoğun bakıma alındı

Gençlerbirliği'nin eski başkanlarından olan ve onursal başkan İlhan Cavcav'dan önce bu görevi üstlenen Hasan Şengel, yoğun bakımda tedavi görüyor.
Alınan bilgiye göre, kırmızı-siyahlı kulübünün divan kurulu başkanlığını sürdüren Şengel, rahatsızlanarak Hacettepe Hastanesi'ne giderken, mide kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisine yatırıldı.
Tedavisine devam edilen 1931 doğumlu Şengel'e kan takviyesi yapıldığı öğrenildi.
Hasan Şengel, 1976-1977 yılları arasında kırmızı siyahlı kulübün başkanlığını üstlenmişti.
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