﻿
Hasan Şengel yoğun bakıma alındı
﻿
Site İçi Arama
﻿

HASAN ŞENGEL YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hasan Şengel yoğun bakıma alındı

Gençlerbirliği'nin eski başkanlarından olan ve onursal başkan İlhan Cavcav'dan önce bu görevi üstlenen Hasan Şengel, yoğun bakımda tedavi görüyor.

312 Okunma

Gençlerbirliği'nin eski başkanlarından olan ve onursal başkan İlhan Cavcav'dan önce bu görevi üstlenen Hasan Şengel, yoğun bakımda tedavi görüyor.

Alınan bilgiye göre, kırmızı-siyahlı kulübünün divan kurulu başkanlığını sürdüren Şengel, rahatsızlanarak Hacettepe Hastanesi'ne giderken, mide kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisine yatırıldı.

Tedavisine devam edilen 1931 doğumlu Şengel'e kan takviyesi yapıldığı öğrenildi.

Hasan Şengel, 1976-1977 yılları arasında kırmızı siyahlı kulübün başkanlığını üstlenmişti.

4
Sözeri: "Bu takım şampiyon olacak"
1
Gençlerbirliği 0 - Altınordu 2
1
İşte Gençlerbirliği - Altınordu maçında ilk 11'ler
Futbolda haftanın programı
9
Erkan Sözeri: "Yaz cezamı diyor, gelmiyor"
Spor Toto 1.Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿