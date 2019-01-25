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Sözeri: "Bu takım şampiyon olacak"
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SÖZERİ: "BU TAKIM ŞAMPİYON OLACAK"

Sözeri: "Bu takım şampiyon olacak"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Bu takım şampiyon olacak. Bunu yazın bir yere" dedi.

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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Bu takım şampiyon olacak. Bunu yazın bir yere" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. hafta açılış maçında lider Gençlerbirliği, Osmanlı Stadında ağırladığı Altınordu karşısında 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erhan Sözeri basın mensuplarına maçın değerlendirmesini yaptı.

Sözeri, 'Murat Şeker ve ekibi çok iyi maç yönettiler genç hakemlerimizi tebrik ediyorum. Altınordu takımını da tebrik ediyorum, maç sonuna kadar oyun disiplininden kopmadılar ve kazandılar. Altınordu takımının bir oyun standardı var bunu biliyorduk, baskımızı iyi yaptık aslında ama 80. dakikada yediğimiz gol mağlup olmamıza neden oldu. Bize gelirsek; oyunu kenarlara taşımaya çalıştık. Oyunun kontrolü bizdeydi. Nadir'in ilk yarıda direkten dönen topu bence kırılma noktasıydı. Ancak oyuncularımın; istek ve arzusundan son derece mutluyum. Geçen hafta oynanan oyundan hiç memnun değildim. Taraftarımıza gelirsek, onlardan sabırlı olmasını bekliyorum. Taraftar, transfer diye bağırırsa takım moral kaybeder. Bu oyuncular, 41 puanı aldı. Futbolda her şey var, zaman zaman böyle skorlar olacak. Takımım kazanmak için her şeyi yaptı. Kimse transfer beklemesin. Biz dik duracağız, taraftarımız da dik durarak takımımızın yanında olmalı. Buradan duyuruyorum; bu takım şampiyon olacak. Bunu yazın bir yere. Ligin ikinci yarısındaki maçlar zor olur, oyuncularım da soyunma odasında ağlamaklı. Biz bir söz verdik, bu takımı şampiyon yapacağız, diye. Avantajlarımız vardı onları biraz kaybetmeye başladık. Sezon sonunda inşallah Gençlerbirliği takımı inşallah şampiyonluğu kazanacak' ifadelerini kullandı. 
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4
Toplantı
26 Ocak 201900:21
Murat Cavcav Maçtan sonra rönetimi fabrikaya çağırdı. Erkan Sözeri gidecek İbrahim üzülmez gelecek söylemesi bende
3
Bize Hikaye Anlatma !!!
25 Ocak 201923:27
Takım çok yaşlı 2. Yarı kesinlikle kaldırmaz. Saçma sapan açıklamaları bırak. Senin kaybedecek birşeyin yok Erkan Sözeri ancak biz bu takıma gönül verdik bizim kaybedecek çok şeyimiz var!!! Erkan Sözeriye yollar ayrılmalı geç kalmadan lütfen bizi duy yönetim
2
GB
25 Ocak 201923:23
Şuraya bak, transfer istersek kadroya ayıp olurmuş.Ne ayıbı be, onlar yatarken ayıp olmuyor da biz transfer isteyince mi ayıp oluyor. Sanki hesap vermesi gereken biziz.
1
Bİzimle kafa bulma erkan sözeri!!!!
25 Ocak 201922:59
Seni bağrımıza bastık ama yeter!!! Bu takım böyle maç kazanamaz!!! Takımın net transfere ihtiyacı var!!! Derhal seninle yollar ayrılmalı!!’ Bir tane Allah’ın adamı yokmu Ankara’da serzenişimizi duyursun!!!! Erkan Sözeri yollar ayrılmalı çok net!!!
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