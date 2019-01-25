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Beşiktaş 1 - BB Erzurumspor 1
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BEŞİKTAŞ 1 - BB ERZURUMSPOR 1

Beşiktaş 1 - BB Erzurumspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Beşiktaş ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Beşiktaş 1 - BB Erzurumspor 1

Lefter Küçükandonyadis Sezonu 19. haftasında Beşiktaş ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Beşiktaş: Loris Karius, Adriano Correia (78' Cyle Larin), Necip Uysal, Gökhan Gönül, Nicolas Isimat-mirin (46' Mustafa Pektemek), Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Gary Medel, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz (59' Caner Erkin)

Teknik Direktör:

BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Egemen Korkmaz, Lokman Gör, Tolga Ünlü (85' Pierre Kanstrup), Leo Schwechlen, Emrah Başsan, Gilles Sunu (79' Moussa Kone), İbrahim Akdağ, Jasmin Scuk, Taylan Antalyalı, Rashad Muhammed (67' Kristian Opseth)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 69: Dorukhan Toköz (BB Erzurumspor), DK 78: Dorukhan Toköz (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 33: Necip Uysal (Beşiktaş), DK 38: Burak Yılmaz (Beşiktaş), DK 63: Dorukhan Toköz (Beşiktaş), DK 72: Lokman Gör (BB Erzurumspor), DK 73: Gary Medel (Beşiktaş), DK 83: Tolga Ünlü (BB Erzurumspor), DK 85: Ibrahim Sehic (BB Erzurumspor), DK 90: Kristian Opseth (BB Erzurumspor)

Kırmızı Kart: DK 87: Ricardo Quaresma (Beşiktaş)

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