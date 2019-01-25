Gençlerbirliği 0 - Altınordu 2
Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Gençlerbirliği ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Altınordu 2-0 kazandı.
Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Alper Uludağ, Luccas Claro, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin (22' Kari Arnason), Stephane Sessegnon, Yasin Pehlivan (84' Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Nadir Çiftçi (81' Bogdan Stancu), Cosmin Matei, Mert Nobre
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Altınordu: Erce Kardeşler, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Mehmet Murat Uçar, David Kılınç (46' Okan Derici), Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (74' Anıl Koç), Sefa Yılmaz
Teknik Direktör:
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Goller: DK 81: Muhammed Mert (Altınordu), DK 90: Anıl Koç (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 54: Hasan Hatipoğlu (Altınordu), DK 61: Okan Derici (Altınordu), DK 75: Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği), DK 90: Yusuf Acer (Altınordu)
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