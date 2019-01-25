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İşte Gençlerbirliği - Altınordu maçında ilk 11'ler
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İŞTE GENÇLERBİRLİĞİ - ALTINORDU MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Gençlerbirliği - Altınordu maçında ilk 11'ler

Spor Toto 1'nci Lig 19. haftasında Gençlerbirliği ile Altınordu arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Gençlerbirliği - Altınordu maçında ilk 11'ler

Bugün 19:00'da başlayacak Gençlerbirliği - Altınordu maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Spor Toto 1'nci Lig 19. Haftasında Osmanlı Stadyumunda oynanacak müsabakayı Burak Şeker yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Osmanlı

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Selçuk Şahin, Cosmın Gabrıel Mateı, Yıldırım Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Nadir Çiftçi, Stephane Sessegnon, Mert Nobre, Luccas Claro Dos Santos, Alper Uludağ

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Davıd Deniz Kılınç, Mehmet Murat Uçar, , Hüseyin Atakan Üner, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Hakem: Burak Şeker, Kamil Çetin, Gökhan Barcın, Sinan Dereci

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Yasin
25 Ocak 201919:31
Gençler alır
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