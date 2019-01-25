Numan Çürüksu: "Takım gerçekten güzel bir hava yakaladı"

Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde son 7 haftada 6 galibiyet ve bir beraberlikle 19 puan toplayan başkent ekibinin önemli isimlerinden Numan Çürüksu, Batıkent Tesisleri'nde açıklamalarda bulundu.

Osmanlıspor'un geçen yıl Spor Toto Süper Lig'de küme düştüğünü hatırlatan 34 yaşındaki stoper, "Sezon başında camia olarak mutsuzduk, üzüntülüydük. Neticesinde bu saha sonuçlarına da yansıdı. Lige kötü başladık." dedi.

Numan, bu durumu moral bozukluğu nedeniyle normal karşıladıklarını belirterek, "Gelinen noktada ise durumumuz oldukça iyi. İddialı duruma geldik. O kötü dönemi az hasarla atlatıp şu anki konumumuza ulaştık. Bir karışıklık yaşadık ama geride kaldı." ifadelerini kullandı.

"Osman hocanın müthiş bir katkısı var"

Ligde son 5 maçını kazanan ve 4. sıraya kadar yükselen başkent ekibinin tecrübeli savunma oyuncusu, çıkışa geçmelerinde teknik direktör Osman Özköylü'nün etkisine işaret etti.

"Osman hoca enerjisiyle ünlü." diyen Numan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kulüp yapısını iyi biliyor. Oyuncu kadrosunun aşağı yukarı yüzde 80'iyle daha önce çalışmış. O anlamda diyaloğumuz iyi. Osman hocanın müthiş bir katkısı var. Enerjisi yüksek. Haliyle bu sonuçlar kaçınılmaz oldu. Hocamızla birlikte şu an olumlu bir durumdayız."

Osmanlıspor'un Süper Lig şansıyla ilgili yorum yapmaktan kaçınan Numan, "Tabii ki oyuncu ve hoca grubuyla kendi içimizde hedeflerimiz var. Bunları şimdiden açıklayıp baskı altına da girmek istemiyoruz. Sadece işimizi en iyi şekilde yapmak istiyoruz. Önümüze maç maç bakıyoruz. Önümüzde Giresunspor maçı var. Bizim için şu an dünyanın en önemli karşılaşması Osmanlıspor-Giresunspor maçı. Onu da kazanmak için sahaya çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Tüm takım uyum yakalamış durumda"

Numan, savunma hattının birbirini iyi tanıyan oyunculardan oluştuğuna dikkati çekerek, "Bu grup aşağı yukarı birkaç yıl beraber oynadı. Herkes herkesi biliyor. O anlamda bir sorunumuz yok. Umarım bundan sonra da olmaz." diye konuştu.

Takımdaki uyumun altını çizen Numan, "Sadece savunma hattı değil, gelinen noktada tüm takım uyum yakalamış durumda. Arkadaşlığımız çok iyi. Takım gerçekten güzel bir hava yakaladı. Tabii ki sonuçlarla da ilgisi var." şeklinde görüş belirtti.

Numan, ara transfer döneminde takıma katılan oyuncularla daha da güçlendiklerini dile getirerek, "Zaten iyi bir kadromuz vardı. Çıkış da yakalamıştık. Gelen arkadaşlarımızın da kalitesi ortada. Onlarla daha kaliteli bir takım olacağımızı düşünüyorum. Hepsinin fayda sağlayacağını düşünüyorum." yorumunu yaptı.

Başkent ekibinde 5. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcu, kariyerini Osmanlıspor'da tamamlama hedefinin olup olmadığıyla ilgili ise şunları kaydetti:

"Osmanlıspor'un Süper Lig'e çıkışında, Avrupa döneminde, düşüşünde... Şu anda tekrar çıkmak için uğraşıyoruz. Hepsinde varız. Böyle şeylerin tahmini olmaz, bilemeyiz. Ne zaman yolumuz bitecek, kesişecek bunları tahmin etmek güç ama şu anda sözleşmemiz devam ediyor. Elimizden gelen ne varsa Osmanlıspor'un başarısı için uğraşıyoruz."

"Milli davet bekledim"

Numan Çürüksu, Osmanlıspor formasıyla 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde üç kez haftanın 11'ine seçildiği dönemde milli takıma çağrılmayı beklediğini ama bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Osmanlıspor'un gruptan lider çıktığı sezonda tüm Avrupa Ligi maçlarında 90'ar dakika forma giyen Numan, o dönem milli takımdan davet bekleyip beklemediği sorusuna, "Tabii ki bekledim. Sonuçta Avrupa gibi bir arenada hem takımınız hem de bireysel performansınız göz önünde. O dönemde de çok beklentim olmuştu. Seçilmedik, aslında bu soruyu seçenlere sormak lazım. Fakat dediğim gibi defalarca milli davet beklentim olmuştu." yanıtını verdi.

"Ozan'ın daha da iyi olacağını düşünüyorum"

Numan, kendisi gibi savunmada görev yapan 18 yaşındaki Ozan Kabak'ın Almanya'nın Stuttgart takımına transferini de değerlendirdi.

Genç futbolcuya başarılar dileyen Numan, "Türk futbolu açısından çok önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum. Genç kardeşimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki futbol hayatında başarılar diliyorum. Çok kısa sürede çok önemli bir mesafe katetti. Fizik gücüyle, oyun zekasıyla, mücadelesiyle daha da iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki kulüplerin yaşadıkları ekonomik sıkıntılara değinen tecrübeli futbolcu, altyapıya yönelinmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Türkiye genelinde altyapı çok iyi değil. İstemekle alakalı. Futbolu idare edenlerin istemesiyle ilgili bir şey. İsterseniz neden olmasın. Avrupa'da bunun örnekleri var. Bunu tesislerimiz, imkanlarımız varken biz neden yapamayalım. Böyle şeylerin planlaması daha önceden yapılmalı. Sorunlarla karşılaşıldığında değil, karşılaşılmadan önce planlaması yapılsa bu durumlar daha kolaylıkla aşılabilir."

Kaptanın sorumluluğu daha da arttı

Babalık sevinci yaşayan Numan Çürüksu, ikizleri Doğu ve Tanem'in doğumundan sonra sorumluluğunun daha da arttığını dile getirdi.

Numan, "Değişik bir duygu, baba olanlar biliyor. Bizim için de yeni bir duygu. Çok güzel bir şey. Kendinizden parça. Sonuçta sorumluluk duygusu daha da artıyor. Hayatı daha da önemsiyorsunuz, mutluyuz." sözleriyle babalık duygularını paylaştı