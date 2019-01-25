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Voleybolda haftanın programı
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VOLEYBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Voleybolda haftanın programı

Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. hafta müsabakaları oynanacak.

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Voleybolda Efeler Ligi ve Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 15. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

 Efeler Ligi

26 Ocak Cumartesi

14.00 Galatasaray-Maliye Piyango (Burhan Felek)

16.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor (TVF Başkent)

16.00 İnegöl Belediyespor-Halkbank (İnegöl)

17.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Jeopark Kula Belediyespor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.00 Arhavi Belediyespor-Tokat Belediye Plevne (Arhavi)

19.00 Fenerbahçe-İstanbul Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

- Vestel Venus Sultanlar Ligi

27 Ocak Pazar:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank (Burhan Felek)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş (Mimar Sinan)

16.00 Halkbank-Çanakkale Belediyespor (TVF Başkent)

16.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Türk Hava Yolları (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Karayolları (Cengiz Göllü)

18.30 Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek)

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