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Hentbolda haftanın programı
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HENTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı, 13. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Kadınlar Süper Lig'de ise ikinci yarının ilk haftası, 4 karşılaşmayla tamamlanacak.

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Hentbolda Erkekler Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı, 13. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Kadınlar Süper Lig'de ise ikinci yarının ilk haftası, 4 karşılaşmayla tamamlanacak.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de 13, Kadınlar Süper Lig'de ise 12. haftanın maç programı şöyle:

- Erkekler Süper Lig

27 Ocak Pazar:

15.00 CIP Travel Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

15.00 Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor (THF)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Celal Atik)

17.00 MYK Hentbol-Adıyaman Belediyespor (THF)

18.00 Göztepe-SELKA Eskişehir Hentbol (Celal Atik)

- Kadınlar Süper Lig

26 Ocak Cumartesi

13.00 Samsun Gençlik-Aksaray Belediyespor (Yaşar Doğu)

16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Celal Atik)

16.30 Yalıkavakspor-Osmangazi Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)

17.00 Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (THF)

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