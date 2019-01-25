Hentbolda haftanın programı

Hentbolda Erkekler Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı, 13. hafta müsabakalarıyla başlayacak. Kadınlar Süper Lig'de ise ikinci yarının ilk haftası, 4 karşılaşmayla tamamlanacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Erkekler Süper Lig'de 13, Kadınlar Süper Lig'de ise 12. haftanın maç programı şöyle:
- Erkekler Süper Lig
27 Ocak Pazar:
15.00 CIP Travel Antalyaspor-Nilüfer Belediyespor (Süleyman Evcilmen)
15.00 Maliye Piyango-Beykoz Belediyespor (THF)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-1955 Batman Belediyespor (Celal Atik)
17.00 MYK Hentbol-Adıyaman Belediyespor (THF)
18.00 Göztepe-SELKA Eskişehir Hentbol (Celal Atik)
- Kadınlar Süper Lig
26 Ocak Cumartesi
13.00 Samsun Gençlik-Aksaray Belediyespor (Yaşar Doğu)
16.00 İzmir Büyükşehir Belediyespor-Ardeşen Gençlik (Celal Atik)
16.30 Yalıkavakspor-Osmangazi Belediyespor (Bodrum Binnaz Karakaya)
17.00 Yenimahalle Belediyespor-Kastamonu Belediyespor (THF)
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