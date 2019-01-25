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Futbolda haftanın programı
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FUTBOLDA HAFTANIN PROGRAMI

Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

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Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

- Spor Toto Süper Lig

25 Ocak Cuma

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

26 Ocak Cumartesi

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)

27 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

28 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stat açıklanmadı)

- Spor Toto 1. Lig

25 Ocak Cuma

19.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Osmanlı)

26 Ocak Cumartesi

13.30 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)

13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

27 Ocak Pazar:

16.00 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)

16.00 Altay-Afjet Afyonspor (İzmir Atatürk)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

28 Ocak Pazartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Hatayspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

- TFF 2. Lig

Kırmızı Grup

26 Ocak Cumartesi

13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)

27 Ocak Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Kahramanmaraşspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Etimesgut Belediyespor-BAK Spor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Fatih Karagümrük-Tuzlaspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kırklarelispor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Bandırmaspor Baltok-Sivas Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fethiyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor (Gölcük)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Tokatspor (Tarsus İlçe)

Beyaz Grup

26 Ocak Cumartesi

13.30 Bayrampaşa-Sancaktepe Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Hacettepe-Manisaspor (Ankara OSTİM)

27 Ocak Pazar:

13.00 Gaziantepspor-İnegölspor (Gaziantep)

13.30 Niğde Anadolu-UTAŞ Uşakspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara Aktepe)

13.30 Sarıyer-Sakaryaspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor (Bodrum İlçe)

13.30 Kastamonuspor 1966-Eyüpspor (Gazi)

- TFF 3. Lig

1. Grup

26 Ocak Cumartesi

13.00 Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yomra İlçe)

27 Ocak Pazar:

13.00 Batman Petrolspor-Silivrispor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Gebzespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.00 Erzin Belediyespor-Tire 1922 (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Nevşehir Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Şile Yıldızspor-Ergene Velimeşespor (Şile)

13.30 Nazilli Belediyespor-Artvin Hopaspor (Nazilli İlçe)

13.30 Körfezspor-Kozan Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

2. Grup

26 Ocak Cumartesi

13.30 Bergama Belediyespor-Osmaniyespor (Menemen İlçe)

13.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Kızılcabölükspor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Esenler Erokspor (Maltepe Hasan Polat)

27 Ocak Pazar:

13.00 Yeni Orduspor-Altındağ Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

13.00 Adıyaman 1954-Kırşehir Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Pazarspor-Ofspor (Arhavi İlçe)

13.00 Elaziz Belediyespor-Alibeyköyspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Van Atatürk)

13.30 Düzcespor-Karşıyaka (Düzce 18 Temmuz)

3. Grup

26 Ocak Cumartesi

13.30 Bağcılarspor-Halide Edip Adıvarspor (Bağcılar Mahmutbey)

19.00 Kocaelispor-Gölcükspor (Kocaeli)

27 Ocak Pazar:

13.00 Diyarbekirspor-Turgutluspor (Diyarbakır)

13.00 Bayburt İl Özel İdare-Fatsa Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Cizrespor-Ankara Adliyespor (Cizre İlçe)

13.30 Karacabey Belediyespor-Muğlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Bucaspor-Payasspor (Yeni Buca)

13.30 Yeni Çorumspor-1461 Trabzon (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Serik İsmail Oğan)

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